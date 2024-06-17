Стала известна причина яркой вспышки в Ростове-на-Дону

«Комментарий “Ростовэнерго” о вспышке на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону: на территорию подстанции порывом ветра была занесена упаковочная пленка с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки», — говорится в сообщении.