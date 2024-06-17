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Стала известна причина яркой вспышки в Ростове-на-Дону

«Россети Юг»: вспышки на подстанции в Ростове произошли из-за упаковочной пленки.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону произошли из-за попавшей на территорию объекта упаковочной пленки со строительной площадки, сообщила энергокомпания «Россети Юг» в Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях появились видео со вспышками в небе, как утверждалось, что в Ростове-на-Дону.

«Комментарий “Ростовэнерго” о вспышке на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону: на территорию подстанции порывом ветра была занесена упаковочная пленка с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушения электроснабжения по сети «Ростовэнерго» нет. Специалисты проводят осмотр оборудования.