В Турции 16 тыс. человек получили травмы при жертвоприношении в Курбан-байрам

«В первый день Курбан-байрама около 16 тыс. человек по всей стране, в том числе 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире, обратились в наши медицинские учреждения в связи с травмами, полученными во время жертвоприношения», — заявил он.