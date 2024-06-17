В Турции 16 тыс. человек получили травмы при жертвоприношении в Курбан-байрам

«В первый день Курбан-байрама около 16 тыс. человек по всей стране, в том числе 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире, обратились в наши медицинские учреждения в связи с травмами, полученными во время жертвоприношения», — заявил он.
Министр уточнил, что инциденты произошли, поскольку жертвоприношения осуществляли непрофессионалы. Согласно требованиям местных властей, забой жертвенных животных должен осуществляться в специально выделенных для этого местах, однако эти требования нередко нарушаются, и ежегодно в праздник Курбан-байрам тысячи местных жителей получают травмы.
В этот же день неизвестный под Парижем ранил двух человек на праздновании Курбан-байрама. По данным СМИ, один из пострадавших является сотрудником мэрии. В момент ЧП в помещении находились около 2 тыс. представителей мусульманской общины.