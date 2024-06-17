В Приморье собака серьёзно покусала восьмилетнюю девочку

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на пенсионерку в Приморье. В Артёме бродячая собака напала на 89-летнюю пенсионерку. Животное набросилось на женщину, вцепившись в ее ногу, в результате чего пострадавшей потребовалась медицинская помощь.