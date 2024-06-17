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В Приморье собака серьёзно покусала восьмилетнюю девочку

Прокуратура взяла проверку инцидента на контроль.

Источник: Freepik

Прокуратура взяла под контроль проверку инцидента с нападением собаки на девочку в селе Авангард, Партизанского городского округа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Указывается, что происшествие случилось 16 июня. Дворовый пёс напал на 8-летнюю девочку, вследствие чего ребёнок получил серьёзную укушенную рану на лице. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь.

Прокуратура также проверит, как местные власти выполняют свои обязанности по контролю за численностью бездомных животных и обеспечению безопасности жителей.

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на пенсионерку в Приморье. В Артёме бродячая собака напала на 89-летнюю пенсионерку. Животное набросилось на женщину, вцепившись в ее ногу, в результате чего пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

несчастный случай