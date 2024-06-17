Угрожала расправой: женщина избила полицейского в Хабаровском крае

«Когда полицейские прибыли на место, женщина, находясь в состоянии опьянения, начала вести себя агрессивно. Она толкнула одного из полицейских, а затем ударила его несколько раз руками и ногами, угрожая ему физической расправой», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.