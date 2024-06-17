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Угрожала расправой: женщина избила полицейского в Хабаровском крае

Вызвала полицию и набросилась на стража порядка жительница Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

Бикинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 27-летней местной жительницы, которую обвиняют в нападении на полицейского. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В апреле сотрудники полиции приехали на вызов о семейном конфликте, который поступил от самой обвиняемой.

«Когда полицейские прибыли на место, женщина, находясь в состоянии опьянения, начала вести себя агрессивно. Она толкнула одного из полицейских, а затем ударила его несколько раз руками и ногами, угрожая ему физической расправой», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело передано в Бикинский городской суд для рассмотрения.