В Хабаровске задержали подозреваемых в разбойном нападении на 19-летнюю девушку

Предварительно установлено, что подельники в ночное время в переулке Краснореченском напали на 19-летнюю горожанку. Девушка возвращалась из продуктового магазина, когда ее догнал неизвестный и приставил к шее нож. Второй налетчик обыскал карманы потерпевшей и открыто похитил принадлежащий ей смартфон стоимостью 78 тысяч рублей. Под угрозой хабаровчанка сняла на гаджете все блокировки. После нападавшие скрылись во дворах.