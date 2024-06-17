В Хабаровске задержали подозреваемых в разбойном нападении на 19-летнюю девушку

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из УМВД России по г. Хабаровску и городского отдела полиции № 1 при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали двоих местных жителей. Злоумышленники подозреваются в совершении разбойного нападения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Предварительно установлено, что подельники в ночное время в переулке Краснореченском напали на 19-летнюю горожанку. Девушка возвращалась из продуктового магазина, когда ее догнал неизвестный и приставил к шее нож. Второй налетчик обыскал карманы потерпевшей и открыто похитил принадлежащий ей смартфон стоимостью 78 тысяч рублей. Под угрозой хабаровчанка сняла на гаджете все блокировки. После нападавшие скрылись во дворах.
В ходе комплекса оперативных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 32-летний житель Индустриального района и его 22 — летний знакомый, проживающий в Железнодорожном районе. Оба злоумышленника нигде не работают.
Подозреваемые пояснили, что похищенный телефон они продали за 30 тысяч рублей их знакомой. Полученные деньги подельники потратили на личные цели. Смартфон полицейские изъяли во время обыска по месту проживания покупательницы. После завершения необходимых следственных действий имущество будет возвращено потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
По решению суда 32-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельник на время предварительного следствия будет находиться под домашним арестом.