Во Владивостоке водитель Toyota протаранил автомобиль полиции и скрылся

Госавтоинспекция Владивостока разыскивает водителя Toyota Cresta, который утром 17 июня врезался в патрульную машину ППС и скрылся с места ДТП, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Предварительно, водитель иномарки ехал со стороны улицы Баляева на Светланскую, выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским «УАЗ Патриот». Пострадали пассажиры патрульного автомобиля и Toyota Cresta.
Скрывшемуся с места происшествия водителю грозит административный арест до 15 суток или лишение прав на срок 1−1,5 года.