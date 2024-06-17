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Во Владивостоке водитель Toyota протаранил автомобиль полиции и скрылся

Его разыскивает Госавтоинспекция.

Источник: Аргументы и факты

Госавтоинспекция Владивостока разыскивает водителя Toyota Cresta, который утром 17 июня врезался в патрульную машину ППС и скрылся с места ДТП, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Предварительно, водитель иномарки ехал со стороны улицы Баляева на Светланскую, выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским «УАЗ Патриот». Пострадали пассажиры патрульного автомобиля и Toyota Cresta.

Скрывшемуся с места происшествия водителю грозит административный арест до 15 суток или лишение прав на срок 1−1,5 года.