СК РФ расследует смертельную автоаварию в Хабаровском крае

Краун сначала врезался в минивэн Тойота Виш, затем в седан Тойота Аллион, после чего вылетел в кювет, где перевернулся и загорелся — водитель в это время был в машине и сгорел. Также в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 38-летний мужчина, управлявший Тойотой Аллион и его семилетний сын. В седане находилась и супруга водителя — у неё врачи диагностировали ряд травм, с которыми пассажирку доставили в больницу Комсомольска-на-Амуре.