СК РФ расследует смертельную автоаварию в Хабаровском крае

Следственный отдел СУ СК России по городу Комсомольск-на-Амуре возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 16 июня на федеральной автомобильной дороге Хабаровск — Лидога — Ванино недалеко от посёлка Пивань. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, в аварии погибло три человека и столько же пострадало.
Следственно-оперативная группа выяснила обстоятельства произошедшего. Так, по версии сотрудников ведомства, спровоцировал ДТП 45-летний водитель автомобиля Тойота Краун, за плечами у которого 23 года стажа. Его машина двигалась со стороны города Комсомольск-на-Амуре — у неё оторвало переднее левое колесо, в результате чего транспортное средство потеряло управление и выехало на полосу встречного движения.
Краун сначала врезался в минивэн Тойота Виш, затем в седан Тойота Аллион, после чего вылетел в кювет, где перевернулся и загорелся — водитель в это время был в машине и сгорел. Также в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 38-летний мужчина, управлявший Тойотой Аллион и его семилетний сын. В седане находилась и супруга водителя — у неё врачи диагностировали ряд травм, с которыми пассажирку доставили в больницу Комсомольска-на-Амуре.
В связи с серьёзностью дорожно-транспортного происшествия, в настоящее время все обстоятельства уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» устанавливают сотрудники комсомольского отдела СУ СК России по Хабаровскому краю.