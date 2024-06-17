Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Запад”, — говорится в сообщении.