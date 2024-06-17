Пропавших в Астане 15-летних девочек нашли в Алматы

На днях жительница Астаны и заявила в полицию о том, что пропали ее несовершеннолетняя дочь и племянница. Личный состав был незамедлительно ориентирован на поиски детей, обследованы все места возможного их пребывания, отметили в ДП. Выяснилось что 15-летние подростки, выехали в Алматы. Переночевав ночь в съемной квартире, девушки наутро гуляли по городу, где их и обнаружили полицейские.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции УП района “Сарыарка” пропавшие подростки были установлены и помещены в Центр адаптации несовершеннолетних до прибытия родителей. С ними будет проведена профилактическая беседа в присутствии родителей о недопущении подобных фактов впредь», — сообщили в полиции.
Что делать, если пропал человек?
На сайте «Электронного правительства» говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек. Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.