Пропавших в Астане 15-летних девочек нашли в Алматы

На днях жительница Астаны и заявила в полицию о том, что пропали ее несовершеннолетняя дочь и племянница. Личный состав был незамедлительно ориентирован на поиски детей, обследованы все места возможного их пребывания, отметили в ДП. Выяснилось что 15-летние подростки, выехали в Алматы. Переночевав ночь в съемной квартире, девушки наутро гуляли по городу, где их и обнаружили полицейские.