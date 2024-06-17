В Красноярске на Татышева утонул 16-летний подросток

Накануне вечером на озере в районе Татышева утонул 16-летний подросток. Известно, что несовершеннолетний отдыха с друзьями, купался и в какой-то момент скрылся под водой.
«Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда при проведении поисков 16-летнего мальчика, утонувшего сегодня на о. Татышев, провели 2 водолазных спуска, обследовали 100 кв. метров дна. Тело подростка найдено и передано сотрудникам полиции», — рассказали в Службе спасения Красноярского края.
Информацию о случившемся подтвердили в краевом СК. В ведомстве заявили о проведении проверки.