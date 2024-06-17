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Расчет «Солнцепека» выжег позиции ВСУ под Соледаром

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Расчет ТОС-1А «Солнцепек» тульского соединения ВДВ выжег позиции ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” тульского соединения Воздушно-десантных войск выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами по позициям ВСУ в районе Соледара, выжигая их заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии», — сообщили в МО РФ.

Для обеспечения безопасности и предотвращения диверсионных действий противника, боевую работу экипажей «Солнцепеков» прикрывают группы охранения на боевых машинах десанта БМД-2КУ.

«Работать ночью расчетам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Противник, который избежал зоны поражения наших тяжелых огнеметов, чаще всего предпочитает покинуть позиции», — дополнили в МО РФ.