Расчет «Солнцепека» выжег позиции ВСУ под Соледаром

«Работать ночью расчетам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Противник, который избежал зоны поражения наших тяжелых огнеметов, чаще всего предпочитает покинуть позиции», — дополнили в МО РФ.