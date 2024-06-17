Американский военный, обвиняемый в краже во Владивостоке, частично признал вину

«Вину в угрозе убийством не признаю, в краже — частично, умысла на кражу не было», — сказал господин Блэк на заседании райсуда.
Гордон Блэк пояснил, что познакомился с пострадавшей Александр Ващук в октябре 2022 года в Южной Корее, у них завязались отношения. Американец, по его словам, материально помогал девушке и перевел ей за время их связи 300−400 тыс. руб. В апреле текущего года он приехал во Владивосток, чтобы «быть вместе» с возлюбленной. Квартира для совместного проживания была арендована американцем.
В день конфликта, по словам господина Блэка, его сожительница выпила около половины бутылки водки, сам он не пил. Александра Ващук, утверждает подсудимый, проявляла агрессию, бросила в него тарелку и ударила по лицу. Чтобы нейтрализовать девушку, Гордон Блэк схватил ее за шею. Затем американец решил уйти из квартиры, где они совместно проживали, и взял в кошельке госпожи Ващук 10 тыс. руб. для оплаты проживания в отеле. Уже на следующее утро, утверждает господин Блэк, он перевел госпоже Ващук $125.
Следующее судебное заседание назначено на 19 июня. На этот день запланированы прения сторон.
34-летний военнослужащий американской армии обвиняется в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Согласно обвинению, Гордон Блэк, проживая со своей девушкой в квартире в доме на улице Сахалинской во Владивостоке, в ходе ссоры схватил ее за шею. Та восприняла происшедшее как «реальную угрозу своей жизни». Согласно второму пункту обвинения, Гордон Блэк похитил из кошелька пострадавшей девушки 10 тыс. руб.