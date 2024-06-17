Американский военный, обвиняемый в краже во Владивостоке, частично признал вину

В день конфликта, по словам господина Блэка, его сожительница выпила около половины бутылки водки, сам он не пил. Александра Ващук, утверждает подсудимый, проявляла агрессию, бросила в него тарелку и ударила по лицу. Чтобы нейтрализовать девушку, Гордон Блэк схватил ее за шею. Затем американец решил уйти из квартиры, где они совместно проживали, и взял в кошельке госпожи Ващук 10 тыс. руб. для оплаты проживания в отеле. Уже на следующее утро, утверждает господин Блэк, он перевел госпоже Ващук $125.