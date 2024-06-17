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Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с кладбища

Они ехали домой в Нефтеюганск.

Источник: УГИБДД по Омской области

Стали известны подробности жуткого ДТП, которое случилось вечером, 15 июня, на трассе Тюмень — Омск. Там фура выехала на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с остановившимся на дороге большегрузом. На встречке многотонная машина протаранила легковой автомобиль «Шевроле Лачетти». В машине ехали 43-летние супруги, жители Нефтеюганска, и их 13-летняя дочь. Все трое погибли на месте.

В семье остался лишь старший сын, 22-летний парень. Его девушка рассказала порталу NGS55, что семья её молодого человека уезжала, чтобы навестить могилу родственника — брата погибшей матери. В день аварии они возвращались домой.

Тела погибших родные семьи намерены забрать на их родину в Ханты-Мансийский автономный округ. В Нефтеюганске организовали сбор для организации и проведения похорон семьи.