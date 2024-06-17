Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с кладбища

Стали известны подробности жуткого ДТП, которое случилось вечером, 15 июня, на трассе Тюмень — Омск. Там фура выехала на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с остановившимся на дороге большегрузом. На встречке многотонная машина протаранила легковой автомобиль «Шевроле Лачетти». В машине ехали 43-летние супруги, жители Нефтеюганска, и их 13-летняя дочь. Все трое погибли на месте.