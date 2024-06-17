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Трое детей и один взрослый утонули на минувшей неделе в Иркутской области

Минувшая неделя запомнится жителям Приангарья чередой смертей на водоемах. Спасаясь от жары в прохладной воде в регионе погибли трое детей и взрослый мужчина, сообщает ИА «ТК “Город”.

Источник: РИА "Новости"

Сразу два трагических происшествия случились 15 июня в Иркутском районе.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в обоих случаях гибелью людей закончилось купание в необорудованных для этого местах.

28-летний мужчина утонул в карьере в селе Хомутово Иркутского района. Он хотел переплыть карьер, но не рассчитал своих сил. Из воды его достал очевидец. Помощь врачей не понадобилась — вызванная отдыхающими бригада Скорой лишь констатировала смерть пловца.

«В тот же день в селе Смоленщина на водоёме пляжа “Лагуна”, где отсутствует зона для купания, утонул подросток 2007 года рождения. Его тело поднято очевидцами», — говорят спасатели.

По словам полицейских, 17-летний парень купался с друзьями в водоеме, где находились предупреждающие знаки о том, что купание в этом месте запрещено. В какой-то момент он оказался вдалеке от друзей и начал тонуть.

Обстоятельства несчастных случаев выясняют правоохранители.

О еще двух трагедиях рассказала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области:

"Ангарский городской округ. На реке Китой утонул 13-летний мальчик. Отдыхал с родителями на берегу, плавать не умел. В какой-то момент мама отвлеклась, упустила из виду и этого хватило. Стали спасать, когда сына уже уносило течением. Не спасли.

Усть-Илимск. В реке Верхний утонул 13-летний подросток. Приехал с друзьями, решил искупаться. Несмотря на вовремя подоспевшую помощь, ребенок погиб. Запретов для купания на берегу нет", — написала Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

несчастный случай