Трое детей и один взрослый утонули на минувшей неделе в Иркутской области

Сразу два трагических происшествия случились 15 июня в Иркутском районе.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в обоих случаях гибелью людей закончилось купание в необорудованных для этого местах.
28-летний мужчина утонул в карьере в селе Хомутово Иркутского района. Он хотел переплыть карьер, но не рассчитал своих сил. Из воды его достал очевидец. Помощь врачей не понадобилась — вызванная отдыхающими бригада Скорой лишь констатировала смерть пловца.
«В тот же день в селе Смоленщина на водоёме пляжа “Лагуна”, где отсутствует зона для купания, утонул подросток 2007 года рождения. Его тело поднято очевидцами», — говорят спасатели.
По словам полицейских, 17-летний парень купался с друзьями в водоеме, где находились предупреждающие знаки о том, что купание в этом месте запрещено. В какой-то момент он оказался вдалеке от друзей и начал тонуть.
Обстоятельства несчастных случаев выясняют правоохранители.
О еще двух трагедиях рассказала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области:
"Ангарский городской округ. На реке Китой утонул 13-летний мальчик. Отдыхал с родителями на берегу, плавать не умел. В какой-то момент мама отвлеклась, упустила из виду и этого хватило. Стали спасать, когда сына уже уносило течением. Не спасли.
Усть-Илимск. В реке Верхний утонул 13-летний подросток. Приехал с друзьями, решил искупаться. Несмотря на вовремя подоспевшую помощь, ребенок погиб. Запретов для купания на берегу нет", — написала Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.