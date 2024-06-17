Кисть оторвало 50-летнему мужчине на производстве в СКО

В районную больницу 50-летнего пострадавшего доставила фельдшер с диагнозом «полная травматическая ампутация правой кисти с размозжением мягких и костных тканей, сухожилий. Травматический шок 1−2 степени. Травма на работе». У мужчины — болевой шок и кровотечение. Кисть его правой руки осталась в шнеке, подающем зерно.