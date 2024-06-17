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За неделю в ДТП погибли шесть человек в Иркутской области

На дорогах региона за семь дней произошло 49 аварий.

Источник: ГУ МВД

Печальная статистика дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие семь дней в 49 авариях погибли шесть человек, а почти 60 получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— С участием водителей, нарушивших требование ОСАГО произошло 18 ДТП, в 6 случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, — поделились госавтоинспекторы.

Восемь раз автовладельцы покидали место аварии. Также в 8 фактах оставили место происшествия. Чаще всего причинами дорожно-транспортных происшествий становились несоблюдение скоростного режима, очередности проезда, выезд на встречную полосу и другие несоблюдения правил дорожного движения.

Ранее КП- Иркутск сообщала, что в Иркутском районе перевернулся большегруз с бревнами и блокировал движение для остальных транспортных средств.