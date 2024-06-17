В Ираке контртеррористические силы задействовали в охране KFC из-за Газы

В конце мая шиитские ополченцы (они лояльны Ирану, отмечает газета, действуют под эгидой «Исламского сопротивления в Ираке») стали нападать на рестораны KFC и Lee's Famous Recipe в Ираке, предварительно заявив о необходимости протеста против этих сетей. В своем заявлении они сообщили, что «отвергают использование иракской территории для инвестиционных проектов», прибыль от которых направляется на поддержку Израиля и его вооруженных сил в ходе конфликта с Палестиной. В целом эта группа требует бойкота американского бизнеса, WP отмечает, что в Ираке также проходили акции у багдадских офисов PepsiCo и Procter & Gamble.