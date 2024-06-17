В Ангарске осудили женщину, покусавшую сотрудницу полиции

«Ночью 13 января 2024 года из танцевального зала ДК “Современник”, где проходила дискотека, в отдел полиции была доставлена нарушительница общественного порядка для разрешения вопроса о привлечении ее к административной ответственности. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина при задержании вела себя нагло и дерзко. Она не реагировала на законные и обоснованные требования дежурного сотрудника полиции о предоставлении для досмотра и изъятия находящихся при ней личных вещей — сумки, а также содержимого карманов одежды, а при попытке забрать сумку, укусила за руку женщины — сотрудника полиции, причинив ей своими умышленными действиями телесные повреждения, а также физическую боль и страдания», — написано в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.