В Ангарске осудили женщину, покусавшую сотрудницу полиции

56-летняя женщина обвинялась по статье о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
«Ночью 13 января 2024 года из танцевального зала ДК “Современник”, где проходила дискотека, в отдел полиции была доставлена нарушительница общественного порядка для разрешения вопроса о привлечении ее к административной ответственности. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина при задержании вела себя нагло и дерзко. Она не реагировала на законные и обоснованные требования дежурного сотрудника полиции о предоставлении для досмотра и изъятия находящихся при ней личных вещей — сумки, а также содержимого карманов одежды, а при попытке забрать сумку, укусила за руку женщины — сотрудника полиции, причинив ей своими умышленными действиями телесные повреждения, а также физическую боль и страдания», — написано в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.
По словам ангарчанки, во всем виноват выпитый ею алкоголь. Он-де лишил ее возможности контролировать свое поведение. И вообще, в трезвом уме она бы никогда ничего подобного не совершила.
Попытка переложить вину на «огненную воду» провалилась — суд посчитал алкогольное опьянение обвиняемой отягчающим обстоятельством и приговорил женщину к трем с половиной годам. Правда, срок это условный. Но жизнь любительнице покуролесить он всё же осложнит — ей придется забыть о танцульках и тусовках, встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию и не менять постоянного места жительства.