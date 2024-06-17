Штурмовики группировки «Восток» рассказали о зачистке окраин Старомайорского

«Быстрая смена магазина прямо на ходу. На перезарядку — секунды. Останавливаться нельзя. Уже обессиливший противник всё еще пытается огрызаться. Штурм северных окраин Старомайорского — последнего оплота Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом стратегически важном участке фронта — сложная и важная задача. У ВСУ заканчиваются патроны и силы, подавить его — дело чести», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, следуя за штурмовиками.
По словам командира отряда «Шторм» с позывным Буря, по серьезности поставленной задачи за последнее время это был наиболее сложный рубеж: въезд был оборудован фортификационными сооружениями, пути сообщения, доты, лисьи норы и блиндажи.
Штурмовики разделились на группы и вели наступление с трех сторон. Дорогу им пробивал катковый минный тралл. Первая группа шла скрытно, пешком, зачищала так называемую бочку — траншеи из окопов, в которых прячутся вражеские пулеметчики. Вторая группа врывалась на мотоциклах, шла в лобовую атаку.
«У нас было три группы. Заходя в Старомайорку — а перед эти там отработала артиллерия, кинули дымы, — мы все знали свои задачи. Мы заходили вообще красиво. Всё зачистили, закатились на свои объекты. Каждая группа зашла. По левой стороне лесополосы сидел пулеметчик — мы его сняли, закатились на объекты. В первый день взяли половину Старомайорки», — рассказал штурмовик с позывным Котяра.
Военнослужащие пояснили, что нужно было не только удержать отвоеванные позиции, но и продолжать идти вперед. Взять противника в кольцо. Помимо артиллерии стремительно наступающую пехоту ВС РФ поддерживали танкисты. Сначала они работали с дальних рубежей — готовили плацдарм для наступления, разбирали опорники.
«На моей машине сидели четверо штурмовиков. Ехали до северных окраин. Я понял, что задачу выполнили, когда увидел натовскую технику», — поделился командир танкового взвода с позывным Калибр.
Заняв Старомайорское, российские силы существенно продвинулись в сторону Макаровки и Времьевки — еще одного мощного бастиона ВСУ. Этот прорыв дает возможность и для наступательного маневра на правом фланге, где разгорается битва за Урожайное, еще один знаковый рубеж на Времьевском выступе, завершил рассказ военкор Ольков.
17 июня министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат Вооруженных сил (ВС) РФ с освобождением населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Белоусов отметил заслуги 394-го мотострелкового полка в продвижении на времевском направлении. Также министр обороны поблагодарил командование и личный состав 218-го танкового полка, выделив их мужество и самоотверженность.
10 июня Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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