Штурмовики группировки «Восток» рассказали о зачистке окраин Старомайорского

«У нас было три группы. Заходя в Старомайорку — а перед эти там отработала артиллерия, кинули дымы, — мы все знали свои задачи. Мы заходили вообще красиво. Всё зачистили, закатились на свои объекты. Каждая группа зашла. По левой стороне лесополосы сидел пулеметчик — мы его сняли, закатились на объекты. В первый день взяли половину Старомайорки», — рассказал штурмовик с позывным Котяра.