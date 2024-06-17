В Казахстане ликвидирована сеть нарколабораторий

По данным пресс-службы МВД Казахстана, в мае в городе Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков. При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, полторы тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование.