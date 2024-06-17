Его пытались предупредить: в Приморье мужчина попал под поезд в свой день рождения

В Приморье произошла трагедия на железнодорожных путях. Машинист состава заметил человека, который шел по рельсам, попытался предупредить его об опасности: сигналил, кричал, стал экстренно останавливать поезд. Но по какой-то причине человек его не услышал. По информации «КП» мужчина погиб под колесами поезда в свой 52 день рождения. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».