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Его пытались предупредить: в Приморье мужчина попал под поезд в свой день рождения

Приморец погиб в свой 52 день рождения под колесами состава.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье произошла трагедия на железнодорожных путях. Машинист состава заметил человека, который шел по рельсам, попытался предупредить его об опасности: сигналил, кричал, стал экстренно останавливать поезд. Но по какой-то причине человек его не услышал. По информации «КП» мужчина погиб под колесами поезда в свой 52 день рождения. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В пресс-службе транспортной прокуратуры редакции рассказали, что все случилось недалеко от станции «Спасск-Дальний». Вероятнее всего мужчина хотел сократить путь домой, но выбрал небезопасный маршрут.

«Транспортная полиция начала проверку и в настоящее время выясняются все детали произошедшего», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье ночью поезд насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил ЖД пути в темное время суток.

несчастный случай