Его пытались предупредить: в Приморье мужчина попал под поезд в свой день рождения

В Приморье произошла трагедия на железнодорожных путях. Машинист состава заметил человека, который шел по рельсам, попытался предупредить его об опасности: сигналил, кричал, стал экстренно останавливать поезд. Но по какой-то причине человек его не услышал. По информации «КП» мужчина погиб под колесами поезда в свой 52 день рождения. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В пресс-службе транспортной прокуратуры редакции рассказали, что все случилось недалеко от станции «Спасск-Дальний». Вероятнее всего мужчина хотел сократить путь домой, но выбрал небезопасный маршрут.
«Транспортная полиция начала проверку и в настоящее время выясняются все детали произошедшего», — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье ночью поезд насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил ЖД пути в темное время суток.