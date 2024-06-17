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Над Краснодарским краем уничтожили БПЛА самолетного типа

Украинский беспилотник уничтожили дежурными средствами ПВО вечером 16 июня.

Над Краснодарским краем средствами ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны.

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена 16 июня около 10 часов вечера.

Ранее «АиФ-Юг» писал — над Краснодарским краем в ночь на 8 июня сбили шесть беспилотников ВСУ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА над территорией региона.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.