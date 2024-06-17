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Силы ПВО сбили шесть беспилотников над регионами РФ за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили шесть беспилотников над тремя регионами, сообщает 17 июня Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА (беспилотный летательный аппарат. ― Ред.) над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области», ― гласит Telegram-канал ведомства.

Ранним утром этого дня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО РФ обнаружили и сбили в регионе два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в течение ночи и утра 17 июня сообщал о подавленных беспилотниках над административным центром региона в 03:34, 04:21 и 05:09.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.