Силы ПВО сбили шесть беспилотников над регионами РФ за ночь

«Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА (беспилотный летательный аппарат. ― Ред.) над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области», ― гласит Telegram-канал ведомства.
Ранним утром этого дня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО РФ обнаружили и сбили в регионе два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в течение ночи и утра 17 июня сообщал о подавленных беспилотниках над административным центром региона в 03:34, 04:21 и 05:09.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.