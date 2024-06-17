Трамвай частично перекрыл улицу Дуси Ковальчук в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска трамвай сошел с рельс и частично развернулся. Он следовал по маршруту № 14 «пл. Калинина → Сад Мичуринцев». Инцидент произошел в районе дома № 183а на улице Дуси Ковальчук. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.