Трамвай частично перекрыл улицу Дуси Ковальчук в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска трамвай сошел с рельс и частично развернулся. Он следовал по маршруту № 14 «пл. Калинина → Сад Мичуринцев». Инцидент произошел в районе дома № 183а на улице Дуси Ковальчук. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на ровном месте, однако подписчики в комментариях отмечают, «ровное место под вопросом».
Вообще не удивительно, состояние трамвайного полотна оставляет желать лучшего там, — прокомментировал один из жителей Новосибирска.
Информация о пострадавших не сообщается.
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Анастасия Новоселова