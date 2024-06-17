Новосибирцы пойдут под суд за гибель подростков

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в суд Новосибирска было направлено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть двух несовершеннолетних.
По предварительным данным, в июле прошлого года прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель в рамках исполнения обязательств по договору субподряда, в нарушение правил безопасности, привлекли к строительно-ремонтным работам на высоте двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет, которые не имели допуска к таким работам.
В результате во время работ произошло обрушение части кирпичной стены — один подросток скончался на месте от полученных травм, второй умер в больнице.
Сейчас уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу. Проработы обвиняются по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Напомним, что в Новосибирске прокуратура проверяет инцидент со столкновением лодки и баржи на Оби.