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Новосибирцы пойдут под суд за гибель подростков

В Новосибирске погибли подростки на стройке.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в суд Новосибирска было направлено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть двух несовершеннолетних.

По предварительным данным, в июле прошлого года прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель в рамках исполнения обязательств по договору субподряда, в нарушение правил безопасности, привлекли к строительно-ремонтным работам на высоте двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет, которые не имели допуска к таким работам.

В результате во время работ произошло обрушение части кирпичной стены — один подросток скончался на месте от полученных травм, второй умер в больнице.

Сейчас уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу. Проработы обвиняются по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, что в Новосибирске прокуратура проверяет инцидент со столкновением лодки и баржи на Оби.

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