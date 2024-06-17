Новосибирцы пойдут под суд за гибель подростков

По предварительным данным, в июле прошлого года прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель в рамках исполнения обязательств по договору субподряда, в нарушение правил безопасности, привлекли к строительно-ремонтным работам на высоте двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет, которые не имели допуска к таким работам.