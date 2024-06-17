Водитель подметально-уборочной машины сбил 12-летнюю велосипедистку в Минске. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в воскресенье, 16 июня, примерно в 18.10 35-летний водитель, находившийся за рулем подметально-уборочной машины, выезжал с территории АЗС, которая находится по улице Железнодорожной. В момент выезда он сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.
Сообщается, что несовершеннолетняя ехала на велосипеде по линии тротуарной дорожки справа налево относительно движения названного транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка с телесными повреждениями была доставлена в больницу для обследования.