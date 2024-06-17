Мужчина устроил стрельбу из-за шума во дворе в Екатеринбурге

Судя по видео, которое опубликовало издание, инцидент произошел поздно вечером или ночью. Несколько молодых людей импульсивно беседовали возле машин. Мужчина сначала попросил их разойтись, но они не согласились, он взял ружье. Сначала выстрелил в воздух несколько раз. Некоторые из молодых людей разбежались. Один из них пытался договориться с мужчиной. В руках у него был какой-то предмет, который он направлял в сторону мужчины с ружьем.