Мужчина устроил стрельбу из-за шума во дворе в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Пионерском районе, во дворе на улице Советской. По данным издания, поводом стал шум во дворе.
«Вроде никто не пострадал», — сообщает телеграм-канал.
Судя по видео, которое опубликовало издание, инцидент произошел поздно вечером или ночью. Несколько молодых людей импульсивно беседовали возле машин. Мужчина сначала попросил их разойтись, но они не согласились, он взял ружье. Сначала выстрелил в воздух несколько раз. Некоторые из молодых людей разбежались. Один из них пытался договориться с мужчиной. В руках у него был какой-то предмет, который он направлял в сторону мужчины с ружьем.
«МК-Урал» ранее писал, что следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) из-за стрельбы ночью 12 июня в Екатеринбурге.
По предварительным данным, на улице Комсомольской произошел конфликт между водителем машины и несколькими молодыми людьми. В ходе него водитель выстрелил из оружия в одного из оппонентов.