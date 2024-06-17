В Атырау ищут мужчину, напавшего с ножом на гражданскую жену

Видео нападения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как женщина выходит их квартиры, закрывает дверь и спускается вниз по лестнице. В этот момент из-под лестничной клетки появляется мужчина и наносит ей несколько ножевых ранений. Оставив женщину лежать, он убегает.