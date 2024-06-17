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Три человека отравились химическим веществом в Бресте, они в реанимации

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека отравились химическим веществом в Бресте, они в реанимации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Тревожный сигнал с просьбой о помощи поступил спасателям областного центра 16 июня в 22.45. Необходимо было помочь трем людям выбраться из подвального помещения гаража по ул. Возрождения. Работники МЧС спасли двух женщин 1954 и 1973 годов рождения и мужчину 1972 года рождения.

Как пояснили спасатели, с признаками отравления парами химического вещества все трое помещены в реанимацию.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

несчастный случай