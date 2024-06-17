Три человека отравились химическим веществом в Бресте, они в реанимации

Тревожный сигнал с просьбой о помощи поступил спасателям областного центра 16 июня в 22.45. Необходимо было помочь трем людям выбраться из подвального помещения гаража по ул. Возрождения. Работники МЧС спасли двух женщин 1954 и 1973 годов рождения и мужчину 1972 года рождения.



Как пояснили спасатели, с признаками отравления парами химического вещества все трое помещены в реанимацию.



Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.