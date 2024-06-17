Жителя Свердловской области будут судить за убийство матери

В свердловском городе Серове перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в убийстве. По версии следствия, вечером 10 апреля 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в поселок Вятчино, чтобы покормить свою престарелую мать.
«В ходе возникшей между ними ссоры мужчина решил совершить убийство матери. Реализуя задуманное, он взял в комнате квартиры, где проживала пожилая женщина, два ножа и вилку, и нанес ей не менее 28 ударов клинками ножей в область головы, шеи», — рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.
Пожилая женщина скончалась на месте происшествия, а ее сын позвонил своей супруге, сообщил о случившемся и попросил вызвать полицию.
Выяснилось, что погибшая была лишена родительских прав, а ее сын, ставший фигурантом уголовного дела, воспитывался в детском доме, но во взрослом возрасте осуществлял за ней уход.
В скором времени уголовное дело рассмотрит Серовский районный суд.