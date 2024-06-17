Жителя Свердловской области будут судить за убийство матери

«В ходе возникшей между ними ссоры мужчина решил совершить убийство матери. Реализуя задуманное, он взял в комнате квартиры, где проживала пожилая женщина, два ножа и вилку, и нанес ей не менее 28 ударов клинками ножей в область головы, шеи», — рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.