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«Антикор» задержал бывшего генерального директора «Астана-Зеленстрой»

Астана. 17 июня. КазТАГ — Бывший генеральный директор ТОО «Астана-Зеленстрой» подозревается в совершении коррупционных преступлений, сообщает агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Источник: Антикор

Проводится досудебное расследование. Бывший чиновник подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме Т15 млн должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

В «антикоре» добавили, что он также подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы Астаны.

Мужчину заключили под стражу.

Напомним, в 2022 году на тот момент директор «Астана-Зеленстрой» Айбар Наурызали также попал в орбиту следствия по факту получения взятки в Т9 млн от заместителя директора ТОО «Табиғат-Сервис НС».

В марте 2023 года приговором суда от 3 марта Наурызали признан виновным и оштрафован на Т185 млн.