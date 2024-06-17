«Антикор» задержал бывшего генерального директора «Астана-Зеленстрой»

Проводится досудебное расследование. Бывший чиновник подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме Т15 млн должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.
В «антикоре» добавили, что он также подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы Астаны.
Мужчину заключили под стражу.
Напомним, в 2022 году на тот момент директор «Астана-Зеленстрой» Айбар Наурызали также попал в орбиту следствия по факту получения взятки в Т9 млн от заместителя директора ТОО «Табиғат-Сервис НС».
В марте 2023 года приговором суда от 3 марта Наурызали признан виновным и оштрафован на Т185 млн.