В Екатеринбурге суд закрыл процесс над журналистом WSJ Эваном Гершковичем

Напомним, Эвана Гершковича задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. Как утверждал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, задержание произошло при попытке получения секретных сведений. Позднее господин Гершкович был доставлен в Москву, где находился в СИЗО «Лефортово». На прошлой неделе его уголовное дело передали в свердловский суд.