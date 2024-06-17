В Екатеринбурге суд закрыл процесс над журналистом WSJ Эваном Гершковичем

По версии следствия, в марте 2023 года журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники.
Напомним, Эвана Гершковича задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. Как утверждал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, задержание произошло при попытке получения секретных сведений. Позднее господин Гершкович был доставлен в Москву, где находился в СИЗО «Лефортово». На прошлой неделе его уголовное дело передали в свердловский суд.
Сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры с третьими странами о способах возвращения журналиста из России.