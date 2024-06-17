За один день в Башкирии утонули пять человек

Удалось спасти двоих детей. В Кармаскалинском районе очевидцы заметили тонущего 13-летнего мальчика и успели достать его из воды. А в Уфимском районе спасатели Госкомитета РБ по ЧС во время проведения рейда вытащили из воды 7-летнюю девочку.