За один день в Башкирии утонули пять человек

За один день, 16 июня, на воде в Башкирии утонули пять человек, сообщает Госкомитет по ЧС.
В Нефтекамске водолаз-дайвер извлек тело 43-летнего мужчины. В Бирском районе погиб мужчина 52 лет, в Буздякском районе — 31-летний. В Аургазинском районе спасатели достали тело 36-летнего мужчины.
В Учалинском районе вода унесла жизнь 44-летней женщины, ее вытащили очевидцы.
Удалось спасти двоих детей. В Кармаскалинском районе очевидцы заметили тонущего 13-летнего мальчика и успели достать его из воды. А в Уфимском районе спасатели Госкомитета РБ по ЧС во время проведения рейда вытащили из воды 7-летнюю девочку.