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За один день в Башкирии утонули пять человек

Это четверо мужчин и одна женщина.

За один день, 16 июня, на воде в Башкирии утонули пять человек, сообщает Госкомитет по ЧС.

В Нефтекамске водолаз-дайвер извлек тело 43-летнего мужчины. В Бирском районе погиб мужчина 52 лет, в Буздякском районе — 31-летний. В Аургазинском районе спасатели достали тело 36-летнего мужчины.

В Учалинском районе вода унесла жизнь 44-летней женщины, ее вытащили очевидцы.

Удалось спасти двоих детей. В Кармаскалинском районе очевидцы заметили тонущего 13-летнего мальчика и успели достать его из воды. А в Уфимском районе спасатели Госкомитета РБ по ЧС во время проведения рейда вытащили из воды 7-летнюю девочку.

несчастный случай