В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО — он переполнен

Перелимит в ростовском следственном изоляторе, где утром 16 июня захватили двух заложников, составляет от 200 до 400 человек, заявил РИА Новости член СПЧ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, СИЗО-1 на улице Максима Горького не хватает сотрудников.
— По моей информации, СИЗО недоукомплектован сотрудниками на 30%. Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90. Это огромная цифра, — сказал Мельников.
Правозащитник назвал причиной такого уровня неукомплектованности низкие зарплаты сотрудников:
— Необходимо увеличение денежного довольствия, льготного обеспечения и престижа службы. Хотя бы для инспекторского состава, хотя у офицеров ФСИН зарплаты тоже оставляют желать лучшего.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем телеграм-канале написала, что в СИЗО-1 в Ростове находятся и несовершеннолетние — около 40 человек.
— А еще там женщины. И содержать их вместе с террористами — крайне опасно. Само СИЗО переполнено: там больше 300 «лишних» заключенных, — говорится в сообщении.
Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники сотрудников УИС — младшего дежурного изолятора и начальника оперативного управления. Захватившие заложников были ликвидированы, наша редакция опубликовала видео с территории изолятора.