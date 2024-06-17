В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО — он переполнен

Перелимит в ростовском следственном изоляторе, где утром 16 июня захватили двух заложников, составляет от 200 до 400 человек, заявил РИА Новости член СПЧ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, СИЗО-1 на улице Максима Горького не хватает сотрудников.