Бастрыкин поручил возбудить дело после массовой драки в Краснодаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массовой драки в Краснодаре.
Потасовка произошла в ночь на 16 июня на пересечении улиц Гомельской и Агрохимической.
В социальных сетях были опубликованы видео, на кадрах которых происходила драка с участием большого количества людей. Также отмечается, что были слышны звуки, похожие на выстрелы.
Следственными органами СК России по Краснодарскому краю ранее организовали проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее «АиФ-Юг» писал — СКР разберется в обстоятельствах уличного конфликта в Сочи. На курорте несколько мужчин напали на местного жителя и избили его.