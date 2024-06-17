Воронежцам сообщили, где еще были сбиты беспилотники 17 июня

Ранее, в ночь на 14 июня в Воронежской области ликвидировали шесть БПЛА, и еще 81 беспилотник самолетного типа был перехвачен и уничтожен средствами ПВО в других регионах. В Лискинском районе БПЛА предприняли попытку атаки нефтебазы со сверхмалой высоты. По информации РИА «Воронеж», в результате падения обломков оказался незначительно поврежден неиспользуемый резервуар. Обошлось без пострадавших и других разрушений объектов инфраструктуры.