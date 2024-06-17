Воронежцам сообщили, где еще были сбиты беспилотники 17 июня

В ночь на понедельник, 17 июня, дежурные средства ПВО пресекли попытки террористических актов с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории трех регионов Черноземья, говорится в сводке Минобороны РФ. Два БПЛА были сбиты над Воронежской областью, три беспилотника ликвидировали в Липецкой области и еще один — на территории Белгородской области.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области этой ночью в 1:23. В 5:50 в telegram-канале губернатора Александра Гусева появилась информация о сбитых летательных аппаратах. Как сообщало РИА «Воронеж», в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений нет. Отмена опасности атаки беспилотных воздушных судов последовала в 7:02.
Ранее, в ночь на 14 июня в Воронежской области ликвидировали шесть БПЛА, и еще 81 беспилотник самолетного типа был перехвачен и уничтожен средствами ПВО в других регионах. В Лискинском районе БПЛА предприняли попытку атаки нефтебазы со сверхмалой высоты. По информации РИА «Воронеж», в результате падения обломков оказался незначительно поврежден неиспользуемый резервуар. Обошлось без пострадавших и других разрушений объектов инфраструктуры.