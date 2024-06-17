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В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв

Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, газопровод и частный автомобиль», — говорится в сообщении.

До этого украинское издание «Страна» в Telegram сообщало, что в Харькове произошли взрывы. Мэр города подтвердил, что был нанесен удар авиабомбой.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало, что взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области на Украине. В Миргороде находится военный аэродром. Официальные власти пока не прокомментировали информацию.

В момент взрывов воздушная тревога действовала в Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

15 июня издание «Страна.ua» также сообщало о взрывах в Полтавской области.