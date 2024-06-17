Обнаженное тело женщины нашли в Алматы

Информацию о жуткой находке сообщила правозащитница Дина Тансари в своем Telegram-канале. По ее словам, тело женщины нашли в поселке Таусамалы, выше до СО «Монтажник», в минувшую субботу, 15 июня. Сообщается, что погибшая была без одежды. Информацию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы.
«По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Другие обстоятельства устанавливаются», — заявили в полиции.
Отметим, согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.