Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

«Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца. Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело», — рассказал собеседник агентства.