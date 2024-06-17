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Суд в Челябинске вынес приговор украинским диверсантам

Челябинский областной суд признал виновными в диверсии жителей Магнитогорска Алексея Удалых, Дмитрия Масгутова и Никиту Сычева.

За поджог на железной дороге, совершенный, как считают силовики, по заданию украинских спецслужб, молодые люди получили сроки в тюрьме и колонии. Удалых и Сычева приговорили к 11 годам лишения свободы, Масгутова — к 11,5 года. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск РЖД и взыскал с обвиняемых 162,5 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, передает корреспондент ЕАН, побывавший на заседании суда.

Все трое проживали в Магнитогорске и ранее уже были судимы, им по 19−20 лет. Молодых людей обвиняли в поджоге, направленном на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

В мае прошлого года мужчины подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне Супряк — Цемзавод. Диверсию вовремя пресекли. ﻿﻿﻿ Челябинца осудили за размещение в интернете инструкций по проведению терактов ﻿﻿﻿ Мария Дмитриева, Галина Лепина.