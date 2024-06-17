Суд в Челябинске вынес приговор украинским диверсантам

За поджог на железной дороге, совершенный, как считают силовики, по заданию украинских спецслужб, молодые люди получили сроки в тюрьме и колонии. Удалых и Сычева приговорили к 11 годам лишения свободы, Масгутова — к 11,5 года. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.