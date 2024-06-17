В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги

По информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года руководителем Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, который ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку.