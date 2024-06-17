В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги

ИРКУТСК, 17 июн — РИА Новости. Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске за получение крупной взятки, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
«Свердловским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения начальнику Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО “РЖД”. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца — до 11 августа.
По информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года руководителем Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, который ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку.
Восточно-Сибирская железная дорога — подразделение РЖД, располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.