Пятнадцать участков дорог затопило в Приморье, отрезаны два села

Из-за сильных ливней в Приморском крае два села отрезаны водой, на 15 участках дорог образовались переливы, сообщили на сайте правительства региона.
Транспортное сообщение отсутствует с сёлами Новокрещенка Красноармейского округа и Олон Пожарского округа. Для жителей населённых пунктов организовали лодочные переправы, обеспечили их продуктами, лекарствами, топливом и предметами первой необходимости.
По данным краевого Минтранса, четыре перелива длиной до 7 метров и глубиной 10 см образовались на дороге Новопокровка — Новокрещенка. На этом же участке есть перелив на протяжении 35 метров и глубиной 45 см.
На дороге Красный Яр — Олон вода переливается через дорогу на глубину более метра, длина перелива достигает километра.
Легковые машины не могут проехать в Красноармейском округе из-за перелива длиной 40 метров и глубиной 45 см на 19-м км дороги Метеоритное — Измайлиха — Глубинное.
Три перелива длиной до 10 м и глубиной 10−15 см зафиксировали со 2-го по 3-й км дороги Лукьяновка — Новополтавка. Легковой транспорт проехать не может.
В Дальнереченском районе затопило участок на 112-м км трассы Дальнереченск — Ариадное на глубину 20 сантиметров и длину 7 метров. Проезд остаётся возможным для всех видов транспорта.
Напомним, права жителей отрезанной водой Новокрещенки обеспечивает прокуратура.