Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятнадцать участков дорог затопило в Приморье, отрезаны два села

Ограничено движение транспорта.

Источник: Прокуратура Приморского края

Из-за сильных ливней в Приморском крае два села отрезаны водой, на 15 участках дорог образовались переливы, сообщили на сайте правительства региона.

Транспортное сообщение отсутствует с сёлами Новокрещенка Красноармейского округа и Олон Пожарского округа. Для жителей населённых пунктов организовали лодочные переправы, обеспечили их продуктами, лекарствами, топливом и предметами первой необходимости.

По данным краевого Минтранса, четыре перелива длиной до 7 метров и глубиной 10 см образовались на дороге Новопокровка — Новокрещенка. На этом же участке есть перелив на протяжении 35 метров и глубиной 45 см.

На дороге Красный Яр — Олон вода переливается через дорогу на глубину более метра, длина перелива достигает километра.

Легковые машины не могут проехать в Красноармейском округе из-за перелива длиной 40 метров и глубиной 45 см на 19-м км дороги Метеоритное — Измайлиха — Глубинное.

Еще четыре перелива длиной от 30 до 45 метров и глубиной 30 см появились на дороге к селу Дальний Кут от поворота на Мельничное. Здесь ограничили движение легковых автомобилей.

Три перелива длиной до 10 м и глубиной 10−15 см зафиксировали со 2-го по 3-й км дороги Лукьяновка — Новополтавка. Легковой транспорт проехать не может.

В Дальнереченском районе затопило участок на 112-м км трассы Дальнереченск — Ариадное на глубину 20 сантиметров и длину 7 метров. Проезд остаётся возможным для всех видов транспорта.

Напомним, права жителей отрезанной водой Новокрещенки обеспечивает прокуратура.