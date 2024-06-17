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Ураганный ветер в Уфе повредил 10 автомобилей

Вчера в Калининском и Орджоникидзевском районах прошел грозовой фронт. Об этом сообщает управление гражданской защиты Уфы.

Источник: УГЗ Уфы

Всего поступило более 40 обращений, которые связаны с падением веток, деревьев, элементов крыши из-за сильного ветра и дождя.

Из людей никто не пострадал, механические повреждения получили 10 автомобилей.