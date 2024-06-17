Ураганный ветер в Уфе повредил 10 автомобилей

Всего поступило более 40 обращений, которые связаны с падением веток, деревьев, элементов крыши из-за сильного ветра и дождя.
Из людей никто не пострадал, механические повреждения получили 10 автомобилей.
Вчера в Калининском и Орджоникидзевском районах прошел грозовой фронт. Об этом сообщает управление гражданской защиты Уфы.
Всего поступило более 40 обращений, которые связаны с падением веток, деревьев, элементов крыши из-за сильного ветра и дождя.
Из людей никто не пострадал, механические повреждения получили 10 автомобилей.