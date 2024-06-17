Оружие нашли в кабинете директора колледжа в Пушкине

У директора колледжа с правоохранительным уклоном в Пушкине нашли составные части от автоматического оружия в кабинете. А обнаружили это после того, как одну из студенток задержали в наркотическом опьянении. Тогда полицейские получили информацию, что и другие учащиеся тоже могут употреблять запрещенные вещества, поэтому нанесли визит в учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.