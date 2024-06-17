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Оружие нашли в кабинете директора колледжа в Пушкине

Студентка под наркотиками стала причиной визита полицейских в колледж в Пушкине.

У директора колледжа с правоохранительным уклоном в Пушкине нашли составные части от автоматического оружия в кабинете. А обнаружили это после того, как одну из студенток задержали в наркотическом опьянении. Тогда полицейские получили информацию, что и другие учащиеся тоже могут употреблять запрещенные вещества, поэтому нанесли визит в учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— С помощью служебной собаки были осмотрены административные помещения колледжа, чтобы выявить факты распространения наркотиков. А пес нашел в кабинете 61-летнего директора учебного заведения составные части от автоматического оружия, — добавили в ведомстве.

Примечательно, что пару месяцев назад мужчина уже попадался на хранении комплектующих огнестрельного оружия, за что на него завели уголовное дело. Сейчас на него возбудили еще одно, а самого директора задержали. Сейчас полицейские выясняют, зачем он хранил у себя в кабинете разукомплектованное оружие.