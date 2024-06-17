В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник

Накануне утром несколько арестантов, осужденных по террористическим статьям, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Они были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, требовали предоставить им транспорт и возможность покинуть изолятор. Спустя несколько часов всех преступников ликвидировали.