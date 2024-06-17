В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. В следственном изоляторе в Ростове-на-Дону во время обыска после захвата заложников изъяли несколько запрещенных предметов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«Ряд запрещенных предметов обнаружили, изъяли», — сказал он, не уточнив, какие именно это предметы.
Накануне утром несколько арестантов, осужденных по террористическим статьям, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Они были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, требовали предоставить им транспорт и возможность покинуть изолятор. Спустя несколько часов всех преступников ликвидировали.
Заложники при этом не пострадали. Один из них получил царапины, госпитализация ему не потребовалась.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, в изоляторе провели обыски. СК и ФСИН продолжают расследование, СИЗО работает в штатном режиме.