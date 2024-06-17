ФСБ задержала скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза Донских

По данным силовиков, Донских 12 лет находившился в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007—2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. Уголовные дела в отношении Донских и его связей возбуждены в 2011—2012 годах. Соучастники были задержаны и арестованы, но Донских удалось тогда скрыться. Подельники чиновника получили от девяти до 11 с половиной лет колонии.