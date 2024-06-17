Их легкие наполнились газом: несколько слесарей скончались из-за несчастного случая

Также жизнь покинула 43-летнего вахтенного матроса компании «Антей». Он участвовал в промысле краба-сырца в Японском море. Ему стало нехорошо, мужчина упал. Люди постарались реанимировать пострадавшего, но это не помогло. Матрос скончался.