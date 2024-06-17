Их легкие наполнились газом: несколько слесарей скончались из-за несчастного случая

За последнюю неделю в Приморье скончались пятеро сотрудников разных компаний. Двое слесарей отравились токсичным газом, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сотрудники компании «ЛидерСтройИнвест», 46-летний и 48-летний мужчины спустились в колодец, чтобы проверить и при необходимости отремонтировать оборудование. Но скончались из-за токсичного газа.
Вторая смерть настила 42-летнего водителя погрузчика «Строительной компании “МОСТ”. Ему стало плохо. Человека отвезли в больницу, однако тот скончался.
Также жизнь покинула 43-летнего вахтенного матроса компании «Антей». Он участвовал в промысле краба-сырца в Японском море. Ему стало нехорошо, мужчина упал. Люди постарались реанимировать пострадавшего, но это не помогло. Матрос скончался.
Еще один несчастный случай зафиксировали на судне: 47-летний электрик «Камчатского морского пароходства» оказался за бортом. Его подняли на палубу без признаков жизни.
Были и травмированные работники: 26-летний матрос обработки «РРПК Восток» получил травму левой ноги, а 51-летний специалист по сервису компании «МЕГАКОМ» пострадал в ДТП.
Ранее «КП» писала о рабочем, на которого упала машина.