На Волжской ГЭС в ДТП пострадали три человека

«Три человека обратились за медицинской помощью», — отметили в полиции.
По предварительным данным, обошлось без серьезного вреда здоровью.
Автоинспекторы запротоколировали ДТП. Виновник будет определен позднее.
На мосту Волжской ГЭС произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса и легковой машины, сообщили «РГ» в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области.
«Три человека обратились за медицинской помощью», — отметили в полиции.
По предварительным данным, обошлось без серьезного вреда здоровью.
Автоинспекторы запротоколировали ДТП. Виновник будет определен позднее.