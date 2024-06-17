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На Волжской ГЭС в ДТП пострадали три человека

На мосту Волжской ГЭС произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса и легковой машины, сообщили «РГ» в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области.

«Три человека обратились за медицинской помощью», — отметили в полиции.

По предварительным данным, обошлось без серьезного вреда здоровью.

Автоинспекторы запротоколировали ДТП. Виновник будет определен позднее.