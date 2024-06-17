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В Красноярске за год инсульт диагностировали у 61 ребенка

Причиной называют вейпы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила замглавы врача краевого перинатального центра Эльмира Ахмедов в беседе с «Красноярск Главный».

По словам врача, в период с мая 2023 года были зафиксированы более 60 обращений с детскими инсультами. Встречаются врожденные аномалии у детей, но врач назвала главной причиной вейпы:

«У нас еще такая вещь — дети очень любят курить вейпы. И очень часто стали обращаться именно дети с подозрением на ОНМК».

Так, после курения вейпа у ребенка начинается симптоматика инсульта. Таких детей оставляют под наблюдением, так как бывают даже нарушения в сознании.

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