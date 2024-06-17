Китаянку осудили в Хабаровске за взятку должностному лицу

Центральный районный суд г. Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении 51-летней гражданки КНР, проживающей в Приморском крае, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере).
В суде установлено, что в период с марта 2022 года по январь 2023 года подсудимая, работая переводчиком на станции Гродеково в Приморском крае и представляя интересы различных иностранных компаний, передавала начальнику Логистического центра Дальневосточной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» денежные средства путем перевода на карту за ускорение процесса продвижения груженых вагонов через пункт пропуска в экспортном направлении в КНР.
Общая сумма взяток составила 175 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимая вину признала.
С учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении взяткополучателя рассматривается в суде.