Китаянку осудили в Хабаровске за взятку должностному лицу

В суде установлено, что в период с марта 2022 года по январь 2023 года подсудимая, работая переводчиком на станции Гродеково в Приморском крае и представляя интересы различных иностранных компаний, передавала начальнику Логистического центра Дальневосточной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» денежные средства путем перевода на карту за ускорение процесса продвижения груженых вагонов через пункт пропуска в экспортном направлении в КНР.